Агент Джикии: «Георгий готовится к матчу против «Краснодара»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы капитана «Спартака» Георгия Джикии, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«Вся информация о возможном участии в игре у клуба. Состояние Георгия нормальное, он готовится к матчу против «Краснодара», — сказал Шпинев «СЭ».

В текущем сезоне 30-летний защитник провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. В 28-м туре РПЛ красно-белые дома встречаются с «Краснодаром». Матч состоится 11 мая и начнется в 16.30 по мск.