Габулов объяснил спад в игре «Зенита»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов поделился мнением об игре «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«Зенит», который был в предыдущих сезонах, становился чемпионом досрочно, но и подбор футболистов был совсем другой. Ключевую роль играл Малком. Но, справедливости ради, стоит сказать, что и в прошлом сезоне были спады именно в этот отрезок. И в Кубке они вылетали именно в это время. Но благодаря тому, что были более мастеровитые футболисты и тренерский штаб принимал правильные решения, им удавалось выровнять ситуацию и стать чемпионом досрочно. В этом году этого не происходит. И для всех любителей футбола хорошо, что концовка такая интересная. Три клуба сохраняют очень хорошие шансы на чемпионство», — сказал Габулов «СЭ».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).