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Сегодня, 18:20

Грушевский — об оценке ЦСКА за первую часть сезона: «Больше тройки не заслуживает»

Известный пародист Грушевский оценил выступление армейцев в первой половине сезона
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» оценил выступление армейцев в первой половине сезона.

— Какую оценку поставите ЦСКА за первую часть чемпионата?

— Были, конечно, за 17 туров и яркие матчи. Но объективно, с учетом пятого места в таблице, количества упущенных побед и совершенно недопустимых поражений — больше тройки команда не заслуживает.

Сейчас выше нас «Зенит», «Спартак», «Ростов» и «Динамо». Удручает, что никого из них ЦСКА пока не смог обыграть! И все-таки не теряю надежды, что в этом сезоне любимый клуб сумеет зацепиться за медали. Даже бронза станет для наших болельщиков маленьким праздником. Ведь армейцы с 2018-го не были в призах!

Главное, к весне решить проблемы в центре защиты. Где Федотов не от хорошей жизни использует Зайнутдинова, который в сборной Казахстана играет на позиции левого нападающего. А когда сломался Дивеев, мелькнула мысль — какое счастье, что из Бразилии на флажке удалось привезти Рошу и чуть раньше Мойзеса. Страшно представить, что без них творилось бы в обороне.

После 17 туров РПЛ ЦСКА с 29 очками занимает 5-е место.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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