Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» оценил выступление армейцев в первой половине сезона.

— Какую оценку поставите ЦСКА за первую часть чемпионата?

— Были, конечно, за 17 туров и яркие матчи. Но объективно, с учетом пятого места в таблице, количества упущенных побед и совершенно недопустимых поражений — больше тройки команда не заслуживает.

Сейчас выше нас «Зенит», «Спартак», «Ростов» и «Динамо». Удручает, что никого из них ЦСКА пока не смог обыграть! И все-таки не теряю надежды, что в этом сезоне любимый клуб сумеет зацепиться за медали. Даже бронза станет для наших болельщиков маленьким праздником. Ведь армейцы с 2018-го не были в призах!

Главное, к весне решить проблемы в центре защиты. Где Федотов не от хорошей жизни использует Зайнутдинова, который в сборной Казахстана играет на позиции левого нападающего. А когда сломался Дивеев, мелькнула мысль — какое счастье, что из Бразилии на флажке удалось привезти Рошу и чуть раньше Мойзеса. Страшно представить, что без них творилось бы в обороне.

После 17 туров РПЛ ЦСКА с 29 очками занимает 5-е место.