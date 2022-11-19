Грушевский: «Карраскаль — карнавальщик, игрок настроения и законченный эгоист»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «СЭ» высказался о колумбийском полузащитнике армейцев Хорхе Карраскале.

— ЦСКА нужен вожак в центре поля. Такой, как Влашич. Карраскаль по своему функционалу мог бы вытянуть эту роль. Но он карнавальщик, игрок настроения и законченный эгоист. Когда в порядке — феерит. Если не в духе или по каким-то причинам игра не пошла — превращается в человека-невидимку.

Это проблема! Команда-то по инерции продолжает играть на колумбийца, а тот считает себя королем и забывает делиться мячом с партнерами. В итоге передерживает, теряет. Еще и обрезает — как будто он в синагоге... А когда тренер на лавку сажает — обижается.