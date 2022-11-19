Михаил Грушевский: «Карраскаль — карнавальщик и законченный эгоист. А у Соболева проскакивает быдляческая подлость»

Очередной герой авторской рубрики «СЭ» 15 к 1 — известный пародист, болельщик ЦСКА.

1 — Какую оценку поставите ЦСКА за первую часть чемпионата?

— Были, конечно, за 17 туров и яркие матчи. Но объективно, с учетом пятого места в таблице, количества упущенных побед и совершенно недопустимых поражений — больше тройки команда не заслуживает.

Сейчас выше нас «Зенит», «Спартак», «Ростов» и «Динамо». Удручает, что никого из них ЦСКА пока не смог обыграть! И все-таки не теряю надежды, что в этом сезоне любимый клуб сумеет зацепиться за медали. Даже бронза станет для наших болельщиков маленьким праздником. Ведь армейцы с 2018-го не были в призах!

Главное, к весне решить проблемы в центре защиты. Где Федотов не от хорошей жизни использует Зайнутдинова, который в сборной Казахстана играет на позиции левого нападающего. А когда сломался Дивеев, мелькнула мысль — какое счастье, что из Бразилии на флажке удалось привезти Рошу и чуть раньше Мойзеса. Страшно представить, что без них творилось бы в обороне.

2 — Самый радостный момент этого сезона?

— Я был на гастролях в Ростове, в день матча ЦСКА с «Краснодаром» возвращался в Москву по железной дороге. Интернет в поезде работал ужасно, о телетрансляции не было и речи. За игрой следил в режиме текстового онлайна. Который постоянно прерывался.

Лишь на следующее утро, добравшись до дома, пересмотрел в записи этот невероятный матч. Вместивший в себя три пенальти в ворота «Краснодара» и гол Гайча, когда Обляков изумительным финтом обманул защитника и вывел аргентинца на удар. Тот не подкачал. А до этого и «Торпедо» в Кубке породистый голешник положил. Смотрел я на нашего многострадального легионера и думал: «Боже, Адольфо, неужели ты оживаешь?!» Увы, продолжения не последовало.

3 — Самый грустный момент сезона?

— Да многие матчи хочется забыть, как страшный сон. Особенно игру с «Торпедо» в чемпионате, когда упустили бездну моментов, потеряли три очка и Дивеева. Если это поражение можно списать на жуткий нефарт, то 0:1 в Кубке с тем же «Торпедо» нет оправданий. В тот вечер родная команда выглядела ужасно, на нее было больно смотреть.

А последний тур с «Динамо»? До перерыва мы имели преимущество, но второй тайм почему-то провалили. Нас сразу прижали к воротам и мутузили так, что казалось, все закончится разгромом. Он бы и случился — если бы не Акинфеев. Еще были отвратительнейшие 45 минут на выезде с «Нижним Новгородом» и 90 — дома. Ой, не хочу вспоминать...

4 — Что в работе Владимира Федотова вас настораживает?

— Вернусь к скандальному эпизоду из матча со «Спартаком». Да, Абаскаль и его ассистенты вели себя непозволительно, спровоцировали конфликт с нашим тренерским штабом. Раздули историю с фейковым фейр-плей... Но! То, что было дальше со стороны Федотова, — перебор.

Он и в «Сочи» получал желтые и красные карточки. Однажды вообще на три матча дисквалифицировали. Как пишут в протоколах — за нецензурные выражения в адрес судьи. Я прекрасно понимаю, что и футболисты на поле не используют изысканные обороты, и сами арбитры далеко не ангелы. Но тренер должен себя контролировать. Избегать дешевых дисквалификаций.

Желаю Владимиру Валентиновичу лучше управлять эмоциями. Быть хладнокровнее, хитрее. Одно дело — тонкий троллинг. Совсем другое — переход на личности, грубость...

Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

5 — С Федотовым вы знакомы. Несколько слов, которыми можно его описать?

— Тактик, психолог, педагог. Умело пользуется кнутом и пряником. Скрупулезный, дотошный. Но не зануда. Общаться с ним всегда интересно. По-человечески мы на одной волне.

Житейская мудрость — это про Федотова. Говоришь с ним и сразу чувствуешь — многое повидал. Жизненный опыт прямо висит на нем. Но не бременем, а полезным грузом. Я очень надеюсь, что Федотов в ЦСКА всерьез и надолго. А руководство клуба проявит терпение и даст тренеру время построить команду.

6 — Лучший игрок ЦСКА в сезоне-2022/23?

— Ну конечно, Акинфеев! Даже если какой-то матч и проходит без подвигов Игоря, все равно именно он — абсолютный лидер. И на поле, и в раздевалке. Это символ ЦСКА последнего двадцатилетия. Великое счастье, что в нашей команде играет такой человек.

А вот из полевых никто стабильностью не блеснул. Хотя были хорошие отрезки у Карраскаля, Чалова, Дивеева. ЦСКА нужен вожак в центре поля. Такой, как Влашич. Карраскаль по своему функционалу мог бы вытянуть эту роль. Но он карнавальщик, игрок настроения и законченный эгоист. Когда в порядке — феерит. Если не в духе или по каким-то причинам игра не пошла — превращается в человека-невидимку.

Это проблема! Команда-то по инерции продолжает играть на колумбийца, а тот считает себя королем и забывает делиться мячом с партнерами. В итоге передерживает, теряет. Еще и обрезает — как будто он в синагоге... А когда тренер на лавку сажает — обижается.

7 — Кто из армейцев за 17 туров особенно разочаровал?

— Здесь вне конкуренции — Бруно Фукс. Уже превратившийся в мем. Месяцами из лазарета не вылезает, потом долго-долго набирает кондиции, наконец выходит и... Глядя на игру Фукса в последнем матче с «Динамо», хотелось воскликнуть: «Лучше бы ты, дружок, еще денек поболел!»

Пора ему уже выучить песню Игоря Николаева и рассказывать про пять причин, которые мешают в футбол играть. Правда, у Фукса их гораздо больше. Неужели парень настолько мнительный? Боится, что выйдет на поле — и развалится? Не понимаю! Все это выглядит как плохо поставленный фарс.

Ну и большего я ждал от Зделара. Думал, к нам едет злой пес а-ля Вернблум. Который в опорной зоне всех перегрызет. Это не про серба. Да, в отличие от Фукса, он боец. Старательный, трудолюбивый. Не халтурит. Виден игровой интеллект, пасом владеет. Но матч с «Динамо» провалил! Море проигранных единоборств и неверных решений! А сколько мы получили опасных контратак, к которым приводили потери Зделара в середине поля?!

Чилиец Мендес пока тоже не впечатляет. Хотя на него, как и на серба, тренерский штаб возлагает огромные надежды. Может, к весне парни адаптируются и прорвет?

Хорхе Карраскаль. Федор Успенский, Фото «СЭ»

8 — Последний случай, когда вы смотрели на футболиста и понять не могли — как он оказался в ЦСКА?

— Лассана Н'Диайе, юный нападающий из Мали. Андрей Мовсесьян, глава нашего селекционного отдела, уверял, что это африканская жемчужина. Чуть ли гибрид Мусы и Думбья. В общем, распиарили паренька будь здоров. По первым тренировкам, как я слышал, он и впрямь произвел фурор. Но быстро сдулся, поехал по арендам. Сейчас где-то в Болгарии. По-прежнему принадлежит ЦСКА, но в красно-синей футболке мы уже вряд ли его увидим. Из той же серии — Седрик Гогуа. Вроде высокий, фактурный, гора мышц. Но никак себя не проявил, а сейчас вообще пропал с радаров...

В какой-то момент родился миф — о безупречной армейской селекции. Хотя ошибки и раньше бывали. Но феерили Вагнер Лав, Карвалью, Олич, Красич, Жо, Думбья — и на их фоне оставались незамеченными приобретения Османа Феррейры, Джанера, Рамона, Калоуды, Янчика, других случайных персонажей. Отсюда иллюзия, что все работает идеально. Но это в прошлом. К сожалению, за последние пять лет проколов и странных трансферов в ЦСКА хватало.

9 — Когда-то вы сказали про спартаковского бразильца Веллитона: «Его манера игры вызывала омерзение». Сегодня в РПЛ такой игрок есть?

— Омерзение? Хм. Сейчас я бы другое слово подобрал. Помягче. Хотя Веллитон действительно был моим самым нелюбимым футболистом в премьер-лиге. Особенно после того, как из-за него второй раз порвал кресты Акинфеев. Понятно, умысла со стороны бразильца не было, просто проявил чрезмерную агрессию. Да он часто калечил вратарей...

А из нынешних игроков амбивалентные чувства испытываю к Соболеву. Парень одаренный, на сегодняшний день лучший форвард России. Но есть в нем личностные противоречия. Дело не только в нырках и симуляции. Грязно играет! Выпрыгивая за мячом, может спокойно локтем ударить. Иногда вообще быдляческая подлость проскакивает. Хамит, пытается спровоцировать соперника. На судей орет. Причем на арбитров в эти моменты нападает удивительная слепота. Либеральничают. С какого перепугу?! Загадка!

Нет, я понимаю, что кому-то на поле в силу колоссального авторитета позволено чуточку больше, чем рядовому игроку. Например, Акинфееву, Джикии, Промесу. Или Дзюбе, который после ЧМ-2018 почувствовал себя королем российского футбола. Но откуда у Соболева такой апломб?! Это может погубить его талант.

Интересно, куда качнется маятник. Если в сторону футбольных качеств — получим форварда топ-уровня. Ну а если разменяет божий дар на быдлячество, в памяти болельщиков останется лишь прозвище — Дельфин.

10 — Вы Дзюбу упомянули. По слухам, в летнее трансферное окно он мог перейти в ЦСКА. Допускаете, что это произойдет зимой?

— Исключено! Разговоры, будто летом ЦСКА проявлял интерес к Дзюбе, не имеют под собой оснований. Поверьте, я знаю, о чем говорю.

Карьера Артема приближается к финалу. Мудрость и понимание игры никуда не делись, но физические возможности организма, похоже, исчерпаны. Вот если с «Торпедо» подпишет контракт, я не удивлюсь. Команде нужен форвард, ну и Геркус, президент клуба, — петербуржец. А значит, питает к Дзюбе особые чувства.

11 — Дмитрий Губерниев предложил внезапно ушедшему из «Рубина» тренеру Слуцкому занять должность помощника агронома в «Сочи». А где бы вы хотели увидеть Леонида Викторовича?

— Мне абсолютно все равно, где он будет работать. Наверное, в ближайшее время возглавит кого-то из тонущих аутсайдеров премьер-лиги. А может, возьмет передышку в тренерской карьере и станет телевизионным экспертом. Почему нет? Слуцкий уже комментировал матчи на ТВ, делал это весьма толково. У нас вообще не так много тренеров, которые могут интересно рассуждать о футболе на понятном для широкой аудитории языке.

Леонид Слуцкий. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

12 — Вам бы хотелось, чтобы он вернулся в ЦСКА?

— Нет. Да это и невозможно. Слуцкий и ЦСКА — уже перевернутая, плотно закрытая страница. Возвращаться к которой нет смысла.

13 — Над чем смеялись последний раз?

— Рассказали анекдот. Еврей советуется с другом: «Умер Рабинович. На панихиде надо будет произнести какие-то слова, а у меня опыта нет...» Слышит в ответ: «Фима, запомни! О покойниках либо ничего, либо хорошо». И вот прощальная церемония, голос Фимы: «Нет с нами больше Рабиновича. Но это ничего. Даже хорошо...»

А еще мне очень понравилась французская комедия «Убойный монтаж». Блистательная пародия на фильмы ужасов. Я ржал в голос! Слава богу, в кинотеатре было мало зрителей. А то бы настучали по голове.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Ох... И все-таки мой ответ — да! Напрашивается параллель с мультиком «Ну, погоди!». В детстве Заяц кажется милым, хорошим. А Волк — гадом. С возрастом начинаешь понимать, что не все так однозначно. Волчара-то на самом деле — честный парень. Он и не скрывает, что хочет сожрать Зайца, все время за ним гоняется. А тот, чтобы ускользнуть, ловчит, придумывает разные подлянки...

Шарапов в «Место встречи изменить нельзя» уж слишком правильный. Его идеализм безнадежен. Поэтому должностной подлог, на который идет Жеглов, с моей точки зрения, морально оправдан.

Кстати, я был знаком с режиссером этого фильма — Станиславом Говорухиным. В его последней картине — «Конец прекрасной эпохи» — даже озвучил Никиту Сергеевича Хрущева.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Первое — когда ради заработка приходится делать то, что сильно не по душе. Второе — когда совершаю поступки, за которые потом становится стыдно. Вот это состояние прямо угнетает. Если чувствую, что вел себя недостойно, стараюсь как можно быстрее извиниться, загладить вину. Ну а третье... Ненавижу, когда безвольно проигрывает ЦСКА. В любом виде спорта!