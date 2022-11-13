«Химки» — «Сочи»: полузащитник подмосковной команды получил прямую красную карточку после подсказки ВАР

Полузащитник «Химок» Данил Казанцев получил красную карточку в концовке матча 17-го тура РПЛ против «Сочи».

Он совершил грубый подкат против нападающего сочинцев Жоаозиньо, попав ему шипами в голеностоп.

Главный арбитр встречи Сергей Иванов после подсказки ВАР показал прямую красную карточку игроку «Химок».

Напомним, что следующий тур РПЛ пройдет уже в марте 2023 года «Химкам» предстоит на выезде сыграть против «Факела».