«Сочи» впервые с октября месяца выиграл в РПЛ, обыграв «Химки»

«Сочи» на выезде обыграл «Химки» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами в составе сочинской команды отметились Георгий Мелкадзе и Владислав Сарвели.

В компенсированное время с поля был удален полузащитник «Химок» Данил Казанцев. Вначале главный арбитр встречи Сергей Иванов показал игроку желтую карточку, но после просмотра ВАР поменял решение, показав красную.

«Сочи» одержал победу в РПЛ впервые с 8 октября, тогда команда обыграла «Локомотив» (4:0). Клуб из Сочи занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России (25 очков).

«Химки» находятся на 15-й строчке (12 очков). Команда осталась в зоне вылета перед зимней паузой в РПЛ.