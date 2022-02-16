Хачатурянц ответил на вопрос о возможном переносе возобновления РПЛ из-за коронавируса

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что лига не рассматривает возможность переноса начала второй части сезона Тинькофф РПЛ.

«Перенос рестарта РПЛ из-за коронвируса? Этот вопрос не рассматривался», — сказал Хачатурянц.

Вторая часть сезона российского премьер-лиги стартует 26 февраля.

Как стало известно «СЭ», Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) согласовали новый формат лимита на легионеров в РПЛ, который вступит в силу со следующего сезона, после одобрения исполкомом РФС.

Согласно ему, в заявке на сезон может быть не более 13 футболистов, считающихся легионерами (сейчас 8), и не менее 12 российских игроков, 4 из которых должны быть воспитанниками системы клуба. При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.