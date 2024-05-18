«Чемпионат»: «Зенит» хочет продлить контракт с Михаилом Кержаковым

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков может подписать новый контракт с командой, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в «Зените» не хотят экстренно выходить на рынок в поисках вратаря в случае ухода 37-летнего голкипера. Действующий контракт Кержакова с сине-бело-голубыми истекает летом этого года.

В нынешнем сезоне Кержаков провел за «Зенит» 23 матча во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 10 раз отыграл на ноль.