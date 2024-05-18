Аленичев объяснил оскорбительные кричалки болельщиков «Факела» про «Зенит»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев предположил, почему болельщики «Факела» скандировали оскорбительные кричалки про «Зенит» во время матча команд в 27-м туре РПЛ.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Факел» на 30 тысяч рублей за кричалку болельщиков на матче против «Зенита» (1:1). Фанаты воронежцев скандировали: «Зенит — позор российского футбола».

«Воронежские болельщики недовольны тем, что в «Зените» много бразильцев, которые получают огромные зарплаты и должны, как мы все считаем, за 5 туров до конца выигрывать чемпионат. Но, к сожалению для «Зенита», они это не сделали. Я не считаю это позором, но это недоработка тренерского штаба и, в большей степени, футболистов», — цитирует Аленичева Sport24.