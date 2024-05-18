Источник: «Спартак» интересуется защитником «Крыльев Советов» Горшковым

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Крыльев Советов» Юрию Горшкову, сообщает Legalbet.

В текущем сезоне 25-летний защитник провел за самарский клуб 32 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Контракт Горшкова с «Крыльями» истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.