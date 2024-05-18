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Сегодня, 08:32

Источник: «Спартак» интересуется защитником «Крыльев Советов» Горшковым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Крыльев Советов» Юрию Горшкову, сообщает Legalbet.

В текущем сезоне 25-летний защитник провел за самарский клуб 32 матча во всех турнирах, забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Контракт Горшкова с «Крыльями» истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Горшков
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 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
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5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
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 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
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 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
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