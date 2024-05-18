Бобер считает, что «Крылья» могут помешать «Динамо» в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился ожиданиями от гостевого матча самарцев против «Динамо» в 29-м туре РПЛ.

«Конечно, «Крылья Советов» могут помешать «Динамо» в борьбе за чемпионство, у самарцев есть шансы на положительный результат в матче ближайшего тура. Трудно пытаться предугадать содержание предстоящей игры. Очевидно, что «Динамо» победа нужна гораздо больше, чем «Крыльям», поэтому, вероятнее всего, они выберут атакующую тактику», — цитирует Бобра Legalbet.

«Динамо» на своем поле примет «Крылья Советов» в субботу, 18 мая. Начало матча — в 14.00 по московскому времени. Перед игрой бело-голубые с 53 очками лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два очка.