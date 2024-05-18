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Сегодня, 10:03

Силкин заявил, что Тюкавин может заиграть в Европе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил вероятность перехода форварда бело-голубых Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Тюкавин проводит шикарный сезон, да в начале у него были трудности, но сейчас он забивает в каждой игре. Не просто же так на него обратили внимание европейские клубы. Ему по силам заиграть в Европе, он старательный парень. Главное, чтобы он не сбавил требования к себе», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 36 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересован мадридский «Атлетико».

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
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 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
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 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
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11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
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