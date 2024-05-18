Силкин: «С такими показателями, как в последних матчах у «Краснодара», невозможно бороться ни за что»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о ситуации с тренерской перестановкой в «Краснодаре» по ходу сезона.

«Я не могу понять «Краснодар» — они весь чемпионат шли на первом месте, потом они уступили это первое место, опять на первом месте оказались, потом опять упустили. «Динамо» обыграло «Зенит», но «Краснодар» проиграл дома «Ахмату». С такими показателями, как в последние три игры, невозможно бороться ни за что. «Зенит» стартовал не очень хорошо, но тем не менее сократил отрыв, догнал «Краснодар» и вступил в эту гонку.

Сказалась ли на игре «Краснодара» тренерская перестановка по ходу чемпионата? Назначение Мусаева последовало после того, как «Краснодар» неудачно провел пару игр после рестарта. Это делалось в первую очередь для того, чтобы встряхнуть игроков. Но такое впечатление, что встряхнуть не удалось. Поначалу вроде бы и неплохо было, но перестали забивать совсем. А потом, не надо забывать, что в концовке чемпионата на первый план выходят боевые действия. Те же «Краснодар» и «Зенит» играли с командами-аутсайдерами, и не добились побед. В этом отношении, «Динамо» в какой-то степени смог перестроиться и вырвать последние две игры. Борьба продолжается, и будет продолжаться до последней игры», — цитирует Vprognoze.ru Силкина.

После 28 туров «Краснодар» идет на 3-м мечсте с 50 очками. У лидирующего «Динамо» 53 очка.