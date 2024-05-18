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Силкин: «С такими показателями, как в последних матчах у «Краснодара», невозможно бороться ни за что»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о ситуации с тренерской перестановкой в «Краснодаре» по ходу сезона.

«Я не могу понять «Краснодар» — они весь чемпионат шли на первом месте, потом они уступили это первое место, опять на первом месте оказались, потом опять упустили. «Динамо» обыграло «Зенит», но «Краснодар» проиграл дома «Ахмату». С такими показателями, как в последние три игры, невозможно бороться ни за что. «Зенит» стартовал не очень хорошо, но тем не менее сократил отрыв, догнал «Краснодар» и вступил в эту гонку.

Сказалась ли на игре «Краснодара» тренерская перестановка по ходу чемпионата? Назначение Мусаева последовало после того, как «Краснодар» неудачно провел пару игр после рестарта. Это делалось в первую очередь для того, чтобы встряхнуть игроков. Но такое впечатление, что встряхнуть не удалось. Поначалу вроде бы и неплохо было, но перестали забивать совсем. А потом, не надо забывать, что в концовке чемпионата на первый план выходят боевые действия. Те же «Краснодар» и «Зенит» играли с командами-аутсайдерами, и не добились побед. В этом отношении, «Динамо» в какой-то степени смог перестроиться и вырвать последние две игры. Борьба продолжается, и будет продолжаться до последней игры», — цитирует Vprognoze.ru Силкина.

После 28 туров «Краснодар» идет на 3-м мечсте с 50 очками. У лидирующего «Динамо» 53 очка.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11735954-silkin-ocenil-vliyanie-trenerskoj-perestanovki-v-krasnodare-na-poslednie-rezultaty-komandy.html
Сергей Силкин
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
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