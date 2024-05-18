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Энрикес: «У Латышонка есть все возможности, чтобы выступать на максимально высоком уровне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес после выход в суперфинал FONBET Кубка России оценил игру вратаря команды Евгения Латышонка.

«На протяжении всего турнира Латышонок проделывал огромную работу. В большом количестве матчей он спасал нас от поражений. Он очень важный игрок для нашей команды. Уверен, что у него есть потенциал в будущем перейти в европейский клуб. Он большой профессионал, у него есть все возможности, чтобы выступать на максимально высоком уровне. Латышонок в «Манчестер Юнайтед»? Когда-нибудь — почему бы нет?» — цитирует Metaratings.ru Энрикеса.

В текущем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 31 матче «Балтики», пропустил 37 голов и 8 раз отстоял ворота на ноль. Контракт голкипера с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-baltiki-enrikes-ne-isklyuchil-perekhod-latyshonka-v-manchester-yunaited-364015/
Футбол
ФК Балтика
Евгений Латышонок
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