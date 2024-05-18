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Агент Педро ответил на вопрос о вызове бразильца в сборную на следующий день после Суперфинала с «Балтикой»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Педро, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о вызове футболиста в сборную Бразилии U20.

«Педро поедет в сборную сразу после Суперфинала? Решение принимает «Зенит». Это зависит от клуба. У Педро есть контракт», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее издание Globo сообщило, что Педро вызван в национальную команду Бразилии U20 на сборы, которые будут проходить с 3 по 11 июня.

«Зенит» сыграет с «Балтикой» в Суперфинале FONBET Кубка России 2 июня в «Лужниках».

Кубок России
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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