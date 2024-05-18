Аленичев: «Нынешний «Спартак» может показывать более интересный футбол, чем сейчас»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что красно-белые могут показывать более интересный футбол, чем сейчас.

«Многие говорят, что спартаковский стиль потерялся. Это уже не команда 90-х. Сейчас футбол «Спартака» стал другим, более атлетичным. Кто бы что ни говорил, спартаковский футбол можно показывать. Конечно, когда есть такой подбор футболистов, как в «Барселоне», «Ливерпуле», можно получать только радость от их игры. Нынешний «Спартак» может показывать более интересный футбол, чем сейчас», — цитирует «РБ Спорт» Аленичева.

«Спартак» 16 мая объявил о назначении на пост главного тренера Деяна Станковича. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.