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Сегодня, 06:50

Аленичев: «Нынешний «Спартак» может показывать более интересный футбол, чем сейчас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что красно-белые могут показывать более интересный футбол, чем сейчас.

«Многие говорят, что спартаковский стиль потерялся. Это уже не команда 90-х. Сейчас футбол «Спартака» стал другим, более атлетичным. Кто бы что ни говорил, спартаковский футбол можно показывать. Конечно, когда есть такой подбор футболистов, как в «Барселоне», «Ливерпуле», можно получать только радость от их игры. Нынешний «Спартак» может показывать более интересный футбол, чем сейчас», — цитирует «РБ Спорт» Аленичева.

«Спартак» 16 мая объявил о назначении на пост главного тренера Деяна Станковича. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25.

Сейчас серб возглавляет «Ференцварош». Ранее он работал в «Сампдории» и «Црвене Звезде». Белградский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат Сербии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-alenichev-ny-neshnij-spartak-mozhet-pokazy-vat-bolee-interesny-j-futbol-chem-sejchas/
Дмитрий Аленичев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Аленичев объяснил оскорбительные кричалки болельщиков «Факела» про «Зенит»

Варфоломеев считает, что «Динамо» станет чемпионом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

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