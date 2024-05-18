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Сегодня, 08:15

Подруга Промеса одним эмодзи отреагировала на освобождение голландца из-под стражи в Дубае

Микеле Антонов
Корреспондент
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Табата Робинсон.
Фото Соцсети

Подруга нападающего «Спартака» Квинси Промеса, а также рэп-исполнительница Табата Робинсон, выступающая под псевдонимом DreamDoll, в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость об освобождении голландца из-под стражи в Дубае, ответив эмодзи с изображением двух рук, сложенных вместе и символизирующих молитву.

Ранее «СЭ» также сообщил, что в деле Промеса не произошло изменений, несмотря освобождение футболиста из-под стражи в Дубае. Игроку изменили меру пресечения и отпустили под залог.

Зимой 2024 года Промес отправился в Дубай на сборы вместе со «Спартаком», но не смог вернуться с командой в Москву. Позднее стало известно, что футболист попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Игрок был задержан местной полицией в аэропорту, когда собирался улетать в Москву.

В марте Промес был помещен под стражу в ОАЭ, в то же время прокуратура Нидерландов запросила экстрадицию игрока. На родине футболист приговорен к 7,5 годам заключения.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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РПЛ: «Динамо» — «Крылья Советов», «Локомотив» — «Факел» и другие матчи 29-го тура

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1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
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