Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:29

Хачатурянц: «Количество иностранных футболистов, которым нужно получать Fan ID, еще не определено»

Хачатурянц заявил, что количество иностранных футболистов, которым нужно будет оформить Fan ID, еще не определено
Артем Бухаев
Корреспондент

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о том, сколько иностранных футболистов должны будут оформить Fan ID.

— Сколько иностранных футболистов должны будут получить FanID?

— Это компетенция РФС, а не РПЛ. Мы высказывали свои пожелания. Форма, которая была озвучена, нам подходит. 13 футболистов? Количество иностранных футболистов, которым нужно получать карту, еще не определено. Это будет уточнено позже.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.

Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Ашот Хачатурянц
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему Валиева с «красным квадратиком» и ошибкой обыграла чистую Щербакову. Ответ Георгию Черданцеву
Крах школы Тутберидзе, поднятие возрастного ценза, новая война с ВАДА: возможные последствия «дела Валиевой»
Реклама
Материалы сюжета: Fan ID в российском футболе: главное
Советник президента РФС Каменской рассказал, как прошла встреча с клубами РПЛ по ситуации с Fan ID
Ашот Хачатурянц: «Я сделал все, чтобы закон про FAN ID имел максимально удобную форму для болельщиков»
Хачатурянц: «Думаю, что уничтожение фанатского движения из-за Fan ID не произойдет»
Глава РПЛ Хачатурянц ответил на вопрос о бойкоте фанатами дерби «Спартак» — ЦСКА
Ашот Хачатурянц: «Даю вам слово. Я первый, кто будет получать карту болельщика»
Глава РПЛ Хачатурянц назвал примерную сумму, необходимую для технического оснащения стадионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Советник президента РФС Каменской рассказал, как прошла встреча с клубами РПЛ по ситуации с Fan ID
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости