Хачатурянц: «Количество иностранных футболистов, которым нужно получать Fan ID, еще не определено»

Хачатурянц заявил, что количество иностранных футболистов, которым нужно будет оформить Fan ID, еще не определено

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о том, сколько иностранных футболистов должны будут оформить Fan ID.

— Сколько иностранных футболистов должны будут получить FanID?

— Это компетенция РФС, а не РПЛ. Мы высказывали свои пожелания. Форма, которая была озвучена, нам подходит. 13 футболистов? Количество иностранных футболистов, которым нужно получать карту, еще не определено. Это будет уточнено позже.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018.