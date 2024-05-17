Зверев победил Табило и стал финалистом турнира в Риме

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над представителем Чили Алехандро Табило в полуфинале турнира в Риме — 1:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 19 минут. На счету Зверева 10 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Его соперник оформил 7 эйсов, допустил 3 двойные и реализовал 2 брейка из 4.

В финале соревнований Зверев сыграет с победителем матча Николас Харри (Чили) — Томми Пол (США).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 3) — Алехандро Табило (Чили, 29) — 1:6, 7:6 (7:4), 6:2