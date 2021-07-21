Глава ВОБ Шпрыгин отреагировал на ограничения по зрителям на московских стадионах

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин прокомментировал ограничения на допуск болельщиков на стадионы.

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Роспотребнадзор считает, что показатели заболеваемости по Москве на данный момент не допускают присутствия на играх более 500 зрителей. При этом в случае улучшения эпидемиологической ситуации в городе допустимая квота может быть увеличена.

«Это очень плохо! — сказал Шпрыгин «СЭ». — Безусловно, это понизит посещаемость чемпионата. Можно очень долго дискутировать на тему того, что в метро ездить не опасно, а на стадионы ходить опасно. Мы все ждали послабление, но тут просто гром среди ясного неба. У клубов идет сейчас продажа абонементных программ. Это же очень серьезный удар! Не все люди привиты, многие вообще не хотят этого делать. Ковид-диссиденты, упоротые эти. ПЦР-тесты — это очень дорогая история, которая превышает стоимость билета. Вопросов больше, чем ответов. Надеюсь, здравый смысл возобладает. Необходимо более детальное и понятное решение. Какой смысл ограничивать клубы? Это просто издевательство над командами и над футболом».

Глава ВОБ назвал клубы пострадавшей стороной в этой ситуации.

«Лиги, клубы и болельщики в этом вопросы едины. Все хотят ходить на стадионы. Клубы здесь просто пострадавшая сторона — будет недовыручка по билетам и абонементам. И так все коммерческие отделы страдают. Статья доходов клуба о продаже билетов не самая значимая, а тут ее и добивают», — добавил Шпрыгин.