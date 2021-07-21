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«Локомотив» сделал заявление о допуске зрителей на матч с «Арсеналом»

17:45
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«Локомотив» на своем официальном сайте сделал заявление о допуске зрителей на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

«Уважаемые болельщики, сообщаем вам, что на данный момент ФК «Локомотив» внес домашний стадион «РЖД Арена» в число объектов, входящих в зону Covid-free. Сейчас в клубе прорабатывают вариант посещения стадиона без ограничения по количеству зрителей с наличием у каждого болельщика QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги СТОП Коронавирус». В случае принятия такого решения проверка QR-кода будет производится перед досмотровой зоной. Для доступа на стадион необходимо иметь паспорт для идентификации личности.

Параллельно с этим клуб ведет консультации с представителями надзорных органов. Окончательную информацию о допуске болельщиков на матч «Локомотив» — «Арсенал» мы объявим позднее», — говорится в сообщении клуба.

Матч «Локомотив» — «Арсенал» состоится 24 июля в Москве на «РЖД Арене». Начало встречи — в 20.00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24446

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