Арбитру РПЛ предложил пойти на курсы судейства отец рэпера Pharaoh

Бывший футболист Ян Бобровский в интервью «СЭ» рассказал о своей карьере и как он стал арбитром.

— 1 января 2010 года у вас закончился контракт с «Зенитом». Почему его не продлили?

— Из-за не совсем профессионального подхода к делу, наверное. Конечно, у меня были шансы закрепиться, пусть и небольшие. Но я признаю, что недорабатывал на тренировках, мог позволить себе сходить в кое-какие заведения, режим нарушал. Если бы было более сознательное отношение к футболу, то все могло быть иначе.

— Вы упомянули, что рвали кресты. Разве причина не в них?

— Травма случилась позже. После «Зенита» я поехал играть в Литву, в «Жальгирис». Год отыграл там, а потом вернулся в Россию — позвали на сбор с «Балтикой». Затем поехал на несколько дней в родной Питер. В то время многие мои друзья играли в петербургском «Динамо», я попросил их тренера немного позаниматься с командой, поддержать форму. Меня выпустили на 20 минут в одном из товарищеских матчей, и за это время я успел порвать крестообразную связку. А контракт с «Балтикой» я не подписал, так что сам восстанавливался от повреждения. Было две операции: сначала замена связки, а потом подрезали мениск. Это удлинило мой путь к возвращению — вместо шести ушло девять месяцев.

— Но после крестов можно вернуться. Почему решили все бросить и стать судьей?

— Я понимал, что мои амбиции очень высоки, а во взрослом футболе в России я так и не заиграл. Карабкаться из второй лиги после травмы не хотел, плюс колено еще болело первое время. И мне предложили стать судьей.

— Кто предложил? Знакомый?

— Мне было 23 года, я числился в тольяттинской «Академии». А ее генеральным менеджером на тот момент был Геннадий Голубин, его сын Глеб сейчас довольно известен — рэпер Pharaoh. Он сказал мне, что сын изучает судейство, и предложил тоже попробовать. Я начал думать над этим, вернулся в Питер, посоветовался и пошел на курсы.