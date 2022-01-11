Газизов заявил, что «Локомотив» не обращался в «Уфу» по поводу Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» интересуется форвардом команды Гамидом Агаларовым.

«В «Уфу» по поводу Агаларова из «Локомотива» никто не обращался», — цитирует Газизова Sport24.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий забил 13 голов в 18 матчах Тинькофф РПЛ и является лучшим бомбардиром турнира. Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.