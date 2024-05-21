Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 02:37

Березовский: «Многие итальянцы спрашивали у меня про защитника Арутюняна»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер вратарь сборной Армении Роман Березовский рассказал об интересе к защитнику «Краснодара» Георгию Арутюняну из Италии.

«Большинство игравших в том матче легенд (в ноябре 2023 года в китайском городе Ухань состоялся благотворительный матч европейских и южноамериканских звезд футбола) итальянцев — агенты. И многие спрашивали у меня про защитника Арутюняна. Я посоветовал выйти на связь с Галицким — знаю, как он относится к воспитанникам, для них он как бы агент.

Георгий и нас поразил уже дебютом в сборной — он получился внезапным, Арутюняна мы выпустили экстренно, но парень быстро освоился. В таком возрасте не ощущает давления, оно только побуждает играть лучше. И очень профессионален. Знает, что выйдет слева в защите — сам накануне на тренировке отрабатывает игру левой ногой. Слова про потенциал Сперцяна применимы и к Георгию», — цитирует Sport24 Березовского.

19-летний Арутюнян в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 4 матча в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-649109-zashchitnikom-krasnodara-interesuyutsya-italyanskiye-agenty-ob-etom-rasskazal-yego-trener-v-sbornoy
Роман Березовский
Футбол
ФК Краснодар
1
0
Читайте также
Усик лишится одного из поясов после победы над Фьюри в Эр-Рияде
Девушка-боец UFC рассказала о попытке продать ее в секс-рабство в США
В России хотят ввести единые правила начисления зарплаты врачам и учителям
Чемпионы КХЛ спаслись от вылета, а финны в шаге от грандиозного провала. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 20 мая
Белый дом опроверг связь санкций с крушением вертолета с Раиси
Эксперт дал советы по выживанию в лесу
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рианчо ждет перехода Головина в ла лигу: «Он может усилить как «Реал», так и «Барселону»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости