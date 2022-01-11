РФС предлагает лимит, при котором клубы будут платить за легионеров и получат деньги за россиян

По информации «СЭ», налог на легионеров может пойти на стимулирование клубов использовать россиян. Ранее «РБ Спорт» сообщил о варианте нового лимита на легионеров в РПЛ: максимум 13 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле.

При этом сохраняется не только необходимость иметь в заявке 4 доморощенных футболистов, но и 8 воспитанников национальной ассоциации. Кроме того, есть предложение о введении специального налога на легионера, — определенная плата за каждую проведенную на поле минуту.

По нашим данным, за каждого легионера клубам придется платить дополнительный налог. Он будет рассчитываться в зависимости от количества игровых минут, которые иностранцы проведут на поле. При этом за молодых легионеров суммы будет ниже, чем за возрастных.

Сумма, которую клубы заплатят за иностранцев идет в общий банк. Все деньги будут направлены на стимулирование использования российских футболистов. При этом выгоднее будет задействовать именно молодых россиян до 23 лет. За них клубы будут получать большую сумму, чем за более возрастных футболистов.