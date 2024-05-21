Березовский: «В Тюкавине восхищает умение бороться за место в штрафной, голевое чутье»

Бывший вратарь сорной Армении Роман Березовский отметил сильные качества нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«В Косте восхищает умение бороться за место в штрафной, голевое чутье. Особенных скоростных качеств нет, но умеет найти зону, в которой должен находиться, принять решение. Ради этого может подтолкнуть соперника, чтобы не было фола — и получается незаметно, естественно. Все эти навыки, думаю, передались от отца, тоже спортсмена. У Кости очень футбольная голова настоящего игровика и прирожденного форварда. Умница!» — цитирует Sport24 Березовского.

В этом сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 37 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.