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Березовский: «В Тюкавине восхищает умение бороться за место в штрафной, голевое чутье»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь сорной Армении Роман Березовский отметил сильные качества нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.
«В Косте восхищает умение бороться за место в штрафной, голевое чутье. Особенных скоростных качеств нет, но умеет найти зону, в которой должен находиться, принять решение. Ради этого может подтолкнуть соперника, чтобы не было фола — и получается незаметно, естественно. Все эти навыки, думаю, передались от отца, тоже спортсмена. У Кости очень футбольная голова настоящего игровика и прирожденного форварда. Умница!» — цитирует Sport24 Березовского.

В этом сезоне Тюкавин сыграл за «Динамо» 37 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/football/news-649099-berezovskiy-o-tyukavine-v-atletiko-yest-zadatki-dlya-etogo-dolzhen-uchit-yazyk-yesli-zakhochet-uskorit-adaptatsiyu
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 2 : 6
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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