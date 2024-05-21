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Сегодня, 03:05

Мещеряков — о возможном переходе Джикии в «Локомотив»: «Я никогда ничему уже не удивляюсь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Локомотив».

«Считаю, что Джикия — это профессиональный футболист, который еще не все показал на поле. Мы же не знаем, по каким причинам он уходит. Нахождение игрока в команде — это целый комплекс вопросов. Это не только профессионализм. Все нюансы знают только люди, принимающие решения. Думаю, что когда-нибудь об этом расскажут.

Удивит ли переход в «Локомотив»? Я никогда ничему уже не удивляюсь. Если люди примут такое решение, значит, надеюсь, они его принимают взвешенно с учетом всех различных факторов», — цитирует «РБ Спорт» Мещерякова.

18 мая «Спартак» объявил о том, что Джикия покинет красно-белых по окончании сезона-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-meshheryakov-dzhikiya-v-lokomotive-ya-uzhe-nichemu-ne-udivlyus/
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
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 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
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 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
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 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
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 Урал 29 7 9 13 30-44 30
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 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
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Ростов – Балтика
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Ахмат – Зенит
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20.05 20:00
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