Мостовой: «Файзуллаев — открытие сезона в РПЛ»

Экс?игрок сборной России Александр Мостовой считает, что Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА стал открытием сезона в РПЛ.

«Аббосбек Файзуллаев — открытие сезона в РПЛ. Парень очень ярко ворвался в наш чемпионат и закрыл проблемы ЦСКА в атакующей линии. Если бы Аббос так быстро не адаптировался и не заиграл на высоком уровне, сезон для армейцев мог бы сложиться гораздо хуже. Думаю, мало кто ожидал такого уверенного дебюта от молодого Файзуллаева», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В этом сезоне 20-летний Файзуллаев забил 5 голов и сделал 11 голевых передач в 31 матче во всех турнирах.