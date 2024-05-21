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Мостовой: «Файзуллаев — открытие сезона в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс?игрок сборной России Александр Мостовой считает, что Аббосбек Файзуллаев из ЦСКА стал открытием сезона в РПЛ.

«Аббосбек Файзуллаев — открытие сезона в РПЛ. Парень очень ярко ворвался в наш чемпионат и закрыл проблемы ЦСКА в атакующей линии. Если бы Аббос так быстро не адаптировался и не заиграл на высоком уровне, сезон для армейцев мог бы сложиться гораздо хуже. Думаю, мало кто ожидал такого уверенного дебюта от молодого Файзуллаева», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В этом сезоне 20-летний Файзуллаев забил 5 голов и сделал 11 голевых передач в 31 матче во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-fajzullaev-otkry-tie-sezona-v-rpl/
Александр Мостовой
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
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Спартак – Рубин
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