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Сегодня, 15:17

Форвард «Краснодара» Кордоба дисквалифицирован на 4 матча РПЛ за демонстрацию оскорбительного жеста

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающего «Краснодара» Джона Кордобу дисквалифицировали на 4 матча за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес ассистента арбитра после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре РПЛ, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

30-летний колумбиец продемонстрировал оскорбительный жест после финального свистка, после чего убежал в подтрибунное помещение. Он получил дисквалификацию на 4 матча, один из которых условно.

Кордоба пропустит встречи «Краснодара» против «Оренбурга» (3 декабря) и ЦСКА (10 декабря), а также не сыграет в матче против «Рубина» после завершения зимнего перерыва в РПЛ.

«Приняли во внимание протокол матча, в котором было указано, что красная карточка Кордобе не была предъявлена на футбольном поле, потому что игрок незамедлительно убежал в подтрибунное помещение. Это был оскорбительный жест в адрес второго ассистента судьи на поле. Кордоба принял участие в заседании по видеосвязи, равно как и судья Сергей Иванов и его помощник.

Получили также рапорты, в которых указано примерно одно и то же основание. В рапорте Варанцо Петросяна сказано следующее: «После окончания игры я оставался на футбольном поле, контролируя часть игроков, после увидел оскорбительный жест Кордобы. Он схватился за пах и потряс, глядя на меня». Никто из посторонних лиц судейскую комнату не посещал, о том, что Кордоба пытался проникнуть туда, нам ничего не известно.

Основным аргументом Кордобы являлось то, что он не показывал жест в адрес Петросяна. Он сказал, что показывал этот жест своим одноклубникам. Почему на поле, когда на трибунах женщины и дети? Он расстроился игрой своих коллег, поэтому показывал это им, так как они не проявили необходимой воли к победе.

К Кордобе уже были санкции со стороны КДК РФС. В этот раз жест был показан в адрес официального лица матча. С учетом всех обстоятельств дела, КДК РФС принял решение дисквалифицировать Кордобу за демонстрацию оскорбительного жеста на 4 матча РПЛ: 3 реальных, 1 условный. Также футболист оштрафован на 200 тысяч рублей.

Кордоба не приносил извинений. Он может обжаловать решение КДК как по количеству матчей, так по сумме штрафа.

Как трактуется этот жест? Это уже второй подобный случай. Данный жест выражается в том, что футболист, как написал судья, «схватился за пах и им потряс». Он совершил действие, направленное на оскорбление и унижение судьи», — сказал Григорьянц.

Джон Кордоба
Футбол
РФС
ФК Краснодар
КДК
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
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 - : -
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 - : -
3.12 14:00
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