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Судейство

Сегодня, 15:14

Булатов и Хапов дисквалифицированы на два матча за перепалку в перерыве игры «Крылья Советов» — «Локомотив»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседании КДК по видеосвязи присутствовали главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов, тренер москвичей по работе с вратарями Заур Хапов, полузащитник команды Дмитрий Баринов и старший тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов.

Хапов и Булатов вступили в перепалку в перерыве матча 16-го тура РПЛ, используя нецензурные выражения.

Григорьянц сообщил, что оба подтвердили запись, указанную в протоколе. После матча они извинились друг перед другом, конфликт был улажен. Булатов и Хапов были дисквалифицированы на два матча РПЛ.

Заур Хапов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
Сергей Булатов
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В КДК РФС объяснили дисквалификацию Галактионова на два матча РПЛ

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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