Булатов и Хапов дисквалифицированы на два матча за перепалку в перерыве игры «Крылья Советов» — «Локомотив»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседании КДК по видеосвязи присутствовали главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов, тренер москвичей по работе с вратарями Заур Хапов, полузащитник команды Дмитрий Баринов и старший тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов.

Хапов и Булатов вступили в перепалку в перерыве матча 16-го тура РПЛ, используя нецензурные выражения.

Григорьянц сообщил, что оба подтвердили запись, указанную в протоколе. После матча они извинились друг перед другом, конфликт был улажен. Булатов и Хапов были дисквалифицированы на два матча РПЛ.