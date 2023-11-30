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Судейство

Сегодня, 15:19

В КДК РФС объяснили, почему дисквалифицировали Баринова на два матча РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил дисквалификацию полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова на два матча за высказывание в адрес судьи после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

«Запись в рапорте делегата и в протоколе: «После окончания матча Баринов высказал недовольство судейской бригаде: «Для всего футбола вы – позор». Дмитрия попросили объяснить, что он вкладывал в это слово. Баринов сказал о том, что это было на эмоциях. Он считает, что такое судейство недопустимо.

Мы спросили его, были ли после данного инцидента у него контакты с судьями, извинялся ли он перед арбитрами. Баринов сказал, что не извинялся. Его слова были произнесены в присутствии иных лиц, эпизод попал в публичное пространство и затрагивает деловую репутацию судей. Мы считаем поведение Баринова оскорбительным. Судья и делегат определили соответствующие слова как оскорбительные. Но футболист не является рецидивистом. КДК РФС применил минимальную дисквалификацию», – сказал Григорьянц.

Таким образом, Баринов пропустит матч «Локомотива» с «Зенитом» в 17-м туре РПЛ, который пройдет в Москве 3 декабря.

Дмитрий Баринов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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