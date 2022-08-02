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Ещенко о ретро-матче «Спартак» — «Зенит»: «Если я приму участие, то шансы красно-белых на победу увеличатся»

Ещенко высказался о возможном участии в ретро-матче за «Спартака» против «Зенита»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном участии в ретро-матче за красно-белых против «Зенита».

«Если мне предложат сыграть, то, конечно, приму участие, почему бы и нет. В прошлом матче спартаковцы уступили «Зениту» 0:2. Думаю, если я приму участие в следующем ретро-матче, то шансы «Спартака» на победу увеличатся», — сказал Ещенко «СЭ».

38-летний россиянин выступал за московский клуб с 2016 по 2021 год. На данный момент он является игроком клуба Второй лиги «Знамя».

Первый ретро-матч «Зенита» и «Спартака» прошел 8 июля, победу одержали петербуржцы со счетом 2:0.

Ответная игра состоится 2 сентября в Москве перед матчем 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (4 сентября).

Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
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Сочи – Н. Новгород
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Федор Смолов

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 4
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Николай Комличенко

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Оренбург

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Динамо

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И К Ж
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 2 1 0
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Краснодар

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Локомотив

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