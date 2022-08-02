Ещенко высказался о возможном участии в ретро-матче за «Спартака» против «Зенита»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном участии в ретро-матче за красно-белых против «Зенита».

«Если мне предложат сыграть, то, конечно, приму участие, почему бы и нет. В прошлом матче спартаковцы уступили «Зениту» 0:2. Думаю, если я приму участие в следующем ретро-матче, то шансы «Спартака» на победу увеличатся», — сказал Ещенко «СЭ».

38-летний россиянин выступал за московский клуб с 2016 по 2021 год. На данный момент он является игроком клуба Второй лиги «Знамя».

Первый ретро-матч «Зенита» и «Спартака» прошел 8 июля, победу одержали петербуржцы со счетом 2:0.

Ответная игра состоится 2 сентября в Москве перед матчем 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (4 сентября).