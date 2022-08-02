Кокорин пообещал перевести 100 тысяч рублей команде Джикии и Соболева в случае победы в Медиалиге

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин записал обращение к команде Медиалиги «Бей Беги», создателями которой являются футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев.

«Парни из «Бей Беги», всем привет! Знаю, что вы недавно собрались, что у вас новая команда. Кого-то я знаю уже тысячу лет, кого-то — чуть меньше, руководителей ваших чуть-чуть знаю. Знаю, что скоро начинается интересный для вас турнир, хочу пожелать вам удачи, хорошей игры и красивых голов. Самое главное — без травм. Наслаждайтесь, надеюсь, у вас все получится.

Самое главное, что хотел сказать: знаю ваших руководителей, от них вы ничего не допроситесь, кроме как покушать мясо. Поэтому в случае вашей победы 4 августа я готов лично от себя перевести на команду 100 тысяч рублей, чтобы вы потратили их все вместе. Как — вы уже сами решите. Переведу либо Нике, либо Гене — тем двоим (Соболеву) не доверяю. Удачи вам, пацаны, хороших игр», — сказал Кокорин в видео, опубликованном в Telegram-канале команды «Бей Беги».

Команда Джикии и Соболева «Бей Беги» примет участие в Московском кубке селебрити (МКС), турнир стартует 4 августа.