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Сегодня, 17:41

«Динамо» — «Алания»: Захарян забил гол после грубой ошибки соперника

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото ФК «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал автором гола в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании». Он увеличил преимущество бело-голубых в начале второго тайма — 2:0.

Защитник «Алании» грубо ошибся, подарив мяч Федору Смолову у своей штрафной. Нападающий выждал паузу, пока на него вышел вратарь, и отдал пас на Захаряна. Арсен нанес мощный удар под перекладину ворот.

Напомним, что второй полуфинал, в котором сыграют «Спартак» и «Енисей», состоится 11 мая.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
10 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Алания

Арсен Захарян
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
3
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