«Динамо» — «Алания»: Захарян забил гол после грубой ошибки соперника
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал автором гола в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании». Он увеличил преимущество бело-голубых в начале второго тайма — 2:0.
Защитник «Алании» грубо ошибся, подарив мяч Федору Смолову у своей штрафной. Нападающий выждал паузу, пока на него вышел вратарь, и отдал пас на Захаряна. Арсен нанес мощный удар под перекладину ворот.
Напомним, что второй полуфинал, в котором сыграют «Спартак» и «Енисей», состоится 11 мая.
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|64
|
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|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
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|52
|
4
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|5
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|47
|
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|7
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|46
|
6
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|
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|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
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|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
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|9
|8
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|35
|
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|7
|8
|13
|25-39
|29
|
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|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
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|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
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|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
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|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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