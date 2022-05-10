«Динамо» — «Алания»: Захарян забил гол после грубой ошибки соперника

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян стал автором гола в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании». Он увеличил преимущество бело-голубых в начале второго тайма — 2:0.

Защитник «Алании» грубо ошибся, подарив мяч Федору Смолову у своей штрафной. Нападающий выждал паузу, пока на него вышел вратарь, и отдал пас на Захаряна. Арсен нанес мощный удар под перекладину ворот.

Напомним, что второй полуфинал, в котором сыграют «Спартак» и «Енисей», состоится 11 мая.