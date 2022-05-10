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Отец Агаларова отреагировал на информацию об интересе «Истанбул Башакшехира» к игроку

Виктория Кравченко
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Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан высказался по поводу возможного перехода сына в «Истанбул Башакбехир».

«Не знаю, откуда эта информация. Первый раз ее слышу. Всю ту информацию, которую выдаёт пресса, я слышу от прессы. Я стараюсь в первую очередь думать о том, что есть игры и концовка чемпионата. Основная задача футболистов «Уфы» — выйти из этой непростой ситуации. Я не слышал такую информацию», — цитирует Агаларова «Чемпионат».

В этом сезоне Агаларов забил 18 голов в чемпионате России. 21-летний футболист является лучшим бомбардиром турнира.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4690891-otec-agalarova-otreagiroval-na-informaciyu-ob-interese-istanbul-bashakshehira-k-forvardu.html
Гамид Агаларов
Футбол
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Уфа
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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