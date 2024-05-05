«Пари НН» сыграет со «Спартаком» в рамках 27-го тура РПЛ в воскресенье, 5 мая. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Пари НН» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Нижнего Новгорода набрала 28 очков и занимает 12-е место в таблице чемпионата. Красно-белые с 42-я баллами идут на 4-й строчке премьер-лиги.

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