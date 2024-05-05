Литвинов рассказал о желании в будущем стать капитаном «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о желании в будущем стать капитаном команды. 22-летний футболист является воспитанником красно-белых и выступает за первую команду с 2021 года.

«Хотелось бы в будущем стать капитаном «Спартака», стремлюсь к этому. Это моя мечта», — сказал Литвинов Sport24.

В текущем сезоне Литвинов провел за «Спартак» 27 матчей и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.