Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:23

Литвинов рассказал о желании в будущем стать капитаном «Спартака»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о желании в будущем стать капитаном команды. 22-летний футболист является воспитанником красно-белых и выступает за первую команду с 2021 года.

«Хотелось бы в будущем стать капитаном «Спартака», стремлюсь к этому. Это моя мечта», — сказал Литвинов Sport24.

В текущем сезоне Литвинов провел за «Спартак» 27 матчей и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-644369-ruslan-litvinov-moya-mechta-stat-kapitanom-spartaka
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Мария Шарапова после завершения карьеры осталась жить в США
Защитник «Металлурга» Яковлев: «В Москве намного чище и лучше, чем в Нью-Йорке»
В Верховной раде допустили вероятность запроса Украиной отправки европейских войск
Игроки хотят оставить Слишковича, Черданцев выступил против, клуб сокращает должности и забыл о Промесе. Что происходит в «Спартаке»
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Умерла заслуженная артистка РФ Галина Давыдова
Популярное видео
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
Колосков считает, что игроки «Краснодара» не готовы к борьбе за чемпионство России
Барбоза считает Семака лучшим тренером РПЛ
Смородская оценила будущее Дзюбы в «Локомотиве»
Мусаев – о поражении от «Ахмата»: «Мы расстроены и опустошены, но есть еще три матча»
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
Семин — о «Краснодаре»: «Так за чемпионство не борются. Когда нет концентрации, ничего не получится»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков считает, что игроки «Краснодара» не готовы к борьбе за чемпионство России

Канчельскис рассказал об интриге в турнирной таблице чемпионата России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости