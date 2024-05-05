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Сегодня, 10:20

Полузащитник «Ростова» Глебов рассказал, что думает о конкуренции в РПЛ

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что не удивится новому чемпиону в РПЛ.

— Нет, наверное, потому в игре «Динамо» — «Зенит» я какого-то превосходства не увидел. Поэтому, наверное, в этом сезоне меня смена чемпиона не удивит, — сказал Глебов.

— Вам не кажется, что «Зенит» теряет свои кондиции. Сейчас это уже не та команда, которая была в прошлом году.

— Это их проблемы, я не буду комментировать.

— Какая задача у «Ростова» до конца сезона?

— Выигрывать в оставшихся матчах.

— Если «Ростов» займет третье место, готовы снова покрасить бороду в желто-синий цвет?

— Посмотрим, давайте не будем загадывать. Будем от игры к игре двигаться, — цитирует Глебова «РБ Спорт».

На данный момент лидером РПЛ является питерский «Зенит» (50 очков). «Краснодар» имеет аналогичное количество баллов и идет на втором месте. У команды на матч меньше. «Динамо» занимает третью позицию (47).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danil-glebov-ne-udivlyus-esli-v-rpl-poyavitsya-novy-j-chempion/
Данил Глебов
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
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4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
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5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
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