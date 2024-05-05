Семин похвалил «Ахмат» после четырех побед в РПЛ подряд

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» похвалил «Ахмат» за победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Раз четыре победы в сложной ситуации, он молодец! Молодцы и игроки, команда, все вместе. На мой взгляд, они выбрались из сложной ситуации», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» (50 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Мурада Мусаева упустила шанс обойти «Зенит» (50), который сейчас опережает «быков» по дополнительным показателям при матче в запасе.

«Ахмат» (32) идет десятым в турнирной таблице. Грозненцы одержали четвертую победу подряд.