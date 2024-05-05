Агент: «Деограсия — хороший тренер, но Куэро заслуживает больше игрового времени»

Мануэль Сьерра, агент нападающего «Оренбурга» Джастина Куэро, рассказал о желании эквадорца остаться в России.

«Останется ли Джастин Куэро в России на следующий сезон? Об этом нужно спрашивать главного тренера. Джастину нравится представлять «Оренбург». Он с радостью бы остался, но давайте подождем окончания сезона», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Также он ответил на вопрос о том, комфортно ли футболисту работать с главным тренером команды Давидом Деограсией.

«А как вы думаете, если Джастин практически не играет? Деограсия — хороший специалист, но на мой взгляд, Куэро заслуживает больше игрового времени», — добавил Сьерра.

Куэро был арендован «Оренбургом» у «Индепендьенте» в августе 2023 года до конца сезона. 19-летний нападающий провел за оренбуржцев 20 матчей, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.