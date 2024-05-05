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Бышовец оценил работу Слишковича в «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о главном тренере «Спартака» Владимире Слишковиче.

«Слишковичу удалось объединить игроков, чувствуется, что «Спартак» на поле сейчас — системный организм, у них есть игровая дисциплина. Я еще по его первому матчу с «Зенитом» понял, что с ним команда небезнадежна. Изменения, которые происходят от матча к матчу, говорят, что это думающий тренер. Это заметно и по его поведению на кромке поля. Там нет лишних эмоций, чувствуется, что ситуация анализируется. Впечатление о нем остается хорошее», — цитирует Слишковича Legalbet.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки в середине апреля испанца Гильермо Абаскаля. Всего под руководством Слишковича московская команда провела пять матчей, в которых одержала 3 победы и дважды сыграла вничью.
Источник: https://legalbet.ru/news/bishovetc-slishkovichu-udalos-obedinit-igrokov-spartaka/
Анатолий Бышовец
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Оренбург – Кр. Советов
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Краснодар – Ахмат
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5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
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Факел – Зенит
 - : -
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 - : -
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