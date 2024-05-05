Бышовец оценил работу Слишковича в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о главном тренере «Спартака» Владимире Слишковиче.

«Слишковичу удалось объединить игроков, чувствуется, что «Спартак» на поле сейчас — системный организм, у них есть игровая дисциплина. Я еще по его первому матчу с «Зенитом» понял, что с ним команда небезнадежна. Изменения, которые происходят от матча к матчу, говорят, что это думающий тренер. Это заметно и по его поведению на кромке поля. Там нет лишних эмоций, чувствуется, что ситуация анализируется. Впечатление о нем остается хорошее», — цитирует Слишковича Legalbet.