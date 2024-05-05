Агент Гаича рассказал, что переговоры с ЦСКА по новому контракту пока не двигаются

Футбольный агент Раде Калдович, представляющий интересы полузащитника Милана Гаича, рассказал о будущем игрока в ЦСКА.

«Прогресса в переговорах с ЦСКА пока нет. Я до сих пор жду от них информацию. Но на этой неделе праздники в Сербии и России, возможно, на следующей будет больше информации», — цитирует Калдовича «РБ Спорт».