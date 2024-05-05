В «Зените» заявили, что будут бороться за победу в РПЛ и Кубке России

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос «СЭ» об амбициях клуба в текущем сезоне.

— Рассматриваете ли вариант, что «Зенит» каким-то образом не станет чемпионом и не возьмет Кубок?

— Это футбол. Мы в гонке и там, и там. Поэтому будем бороться, чтобы занимать первое место. В конце сезона посмотрим, как все получится.

Лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков, следом идет «Краснодар» (50) и «Динамо» (47).