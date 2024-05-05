Полузащитник «Риверс Юнайтед» Океджефа сообщил, что им интересуется «Урал»

Полузащитник «Риверс Юнайтед» Огюстин Океджефа подтвердил, что им интересуется «Урал».

— Да, это правда, они хотят, чтобы я прошел просмотр, — сказал Океджефа.

— Клубы уже договорились друг с другом?

— Вот этого я пока точно не знаю.

— Ты бы хотел поехать в Россию?

— Да, — цитирует Окенджева «РБ Спорт»