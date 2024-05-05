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Сегодня, 09:06

Деменко считает, что Угальде и Артур не стоят заплаченных за них денег

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением об игре новичков сине-бело-голубых.

«Я считаю, что Нино, Педро и Артур — это хорошие приобретения для «Зенита». Другой вопрос, стоили ли они таких больших денег, которые за них заплатили? Из этой тройки, конечно, больше впечатлили Артур и молодой Педро. Но нужно понимать, что, вероятнее всего, их брали с прицелом на будущее. Готовую звезду сейчас в чемпионат России все же довольно трудно привезти. Но, опять же, вспоминается финансовая сторона этих приобретений. Вот Артур из «Зенита» и Угальде из «Спартака» были куплены за примерно одинаковые деньги, но как по мне, наблюдая за их игрой, они столько не стоят, суммы очень завышены. На сегодняшний день реальная цена за Артура и Угальде — 5-6 миллионов — это потолок», — приводит Legalbet слова Деменко.

Артур перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Палмейраса» за 15 миллионов евро. 26-летний бразилец провел 12 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Манфред Угальде пополнил состав «Спартака» в январе этого года. За трансфер нападающего красно-белые заплатили 13 миллионов евро. На счету 21-летнего футболиста из Коста-Рики 11 матчей за московскую команду и один гол.

Источник: Legalbet
Максим Деменко
Манфред Угальде
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Артур (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

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Спартак

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И К Ж
да Силва Виллиан Роша

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ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

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