Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:36

Канчельскис рассказал об интриге в турнирной таблице чемпионата России

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал конкуренцию в чемпионате России.

«Ничего удивительного в поражении «Краснодара» нет. Он весь сезон отдает «Зениту» первое место. Пока «Краснодар» не готов к чемпионству, его игроков трясет в ответственные моменты. «Зенит» спокойно доведет дело до конца — вот и вся интрига», — сказал Канчельскис «РБ Спорт».

«Краснодар» (50 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Мурада Мусаева упустила шанс обойти «Зенит» (50), который сейчас опережает «быков» по дополнительным показателям при матче в запасе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-krasnodar-ne-gotov-k-chempionstvu-ih-tryaset/
Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
2
Читайте также
Вратарь Сергей Мурашов рассказал о будущих планах и любви к чтению
Лыжники Непряева и Терентьев ждут ребенка
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Игроки хотят оставить Слишковича, Черданцев выступил против, клуб сокращает должности и забыл о Промесе. Что происходит в «Спартаке»
В Японии осенью планируют начать тесты препарата для выращивания зубов
В Нью-Йорке прошло шествие в память о ветеранах Второй мировой войны
Популярное видео
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
Мусаев и чемпионство — «две вещи несовместные»? Футбол наказывает «Краснодар» за увольнение Ивича
«Динамо» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча
Литвинов рассказал о желании в будущем стать капитаном «Спартака»
Колосков считает, что игроки «Краснодара» не готовы к борьбе за чемпионство России
Барбоза считает Семака лучшим тренером РПЛ
Смородская оценила будущее Дзюбы в «Локомотиве»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Литвинов рассказал о желании в будущем стать капитаном «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости