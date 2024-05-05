Сако: «В России мне нравится плов и куриная лапша»

Защитник «Ростова» Умар Сако рассказал, что в России ему нравятся два блюда — плов и куриная лапша.

«Какое блюдо понравилось в России? Мне нравится русский плов и куриная лапша», — приводит «РБ Спорт» слова Сако.

Сако перешел в «Ростов» на правах аренды в конце января 2024 года. Ранее футболист сообщил, что подписал полноценное соглашение с желто-синими.

Всего за ростовчан 28-летний ивуарийский защитник провел 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.