Сако: «В России мне нравится плов и куриная лапша»
Защитник «Ростова» Умар Сако рассказал, что в России ему нравятся два блюда — плов и куриная лапша.
«Какое блюдо понравилось в России? Мне нравится русский плов и куриная лапша», — приводит «РБ Спорт» слова Сако.
Сако перешел в «Ростов» на правах аренды в конце января 2024 года. Ранее футболист сообщил, что подписал полноценное соглашение с желто-синими.
Всего за ростовчан 28-летний ивуарийский защитник провел 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Источник: РБ Спорт
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|41-26
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|
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|5
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|
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|42
|
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|
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|11
|7
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|7
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|
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|38
|
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|7
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|
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|
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|7
|8
|12
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|29
|
12
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|26
|8
|4
|14
|25-38
|28
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
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|26
|4
|8
|14
|26-40
|20
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|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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