Барбоза считает Семака лучшим тренером РПЛ

Российский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о работе Сергея Семака во главе «Зенита».

«Безусловно, тот результат, который показывает «Зенит» под руководством Семака, говорит о том, что Семак — один из лучших тренеров России. Это невозможно отрицать. Семак вносит огромный вклад в развитие команды», — сказал Барбоза «РБ Спорт».