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Сегодня, 07:06

Колосков считает, что игроки «Краснодара» не готовы к борьбе за чемпионство России

Виктория Кравченко
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что игроки «Краснодара» не готовы к борьбе за победу в чемпионате России.

В субботу «Краснодар» дома со счетом 0:1 уступил «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ.

«Краснодар» плохо готов, сейчас не нервничать надо, а, наоборот, собрать волю в кулак и выигрывать. Упустили шанс в Самаре, теперь здесь как размазня играли. С такой игрой ни о каком чемпионстве думать нельзя", — цитирует Колоскова ТАСС.

«Краснодар» (50 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Мурада Мусаева упустила шанс обойти «Зенит» (50), который сейчас опережает «быков» по дополнительным показателям при матче в запасе.

Источник: https://tass.ru/sport/20713791
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
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